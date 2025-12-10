Produženo radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi-Ašothalom do 11. januara 2026.

BEOGRAD - Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova obaveštava da je u saradnji sa graničnim organima Mađarske usaglasila radno vreme Graničnog prelaza Bački Vinogradi – Ašothalom tako što će od 12. decembra 2025. do 11. januara 2026. godine, raditi petkom, subotom i nedeljom od 7 do 22 časa, umesto od 7 do 19 časova.

Navedeni granični prelaz uspostavljen je za putnički saobraćaj, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj.