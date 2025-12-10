Hitna pomoć: Tri osobe teško povređene u četiri saobraćajne nezgode sinoć u Beogradu

Tri osobe teže su povređene u četiri saobraćajne nezgode koje su se dogodile noćas u Beogradu, saopšteno je danas.

Povređene osobe su prevezene u bolnice radi dalje dijagnostike. Ekipe hitne pomoći intervenisale su 123 puta, od čega je 16 intervencija bilo na javnim mestima. Za pomoć su najviše zvali pacijenti sa hroničnim bolestima i astmatičari, prenela je Radio-televizija Srbije. Dežurne zdravstvene ustanove danas su Vojnomedicinska akademija (VMA), Kliničko-bolnički centar (KBC) Bežanijska Kosa, KBC Zvezdara i Dečja klinika „Tiršova“.