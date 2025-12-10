Hitna pomoć:Tri osobe teško povređene u četiri saobraćajne nezgode sinoć u Beogradu

Serbian News Media pre 41 minuta
Hitna pomoć:Tri osobe teško povređene u četiri saobraćajne nezgode sinoć u Beogradu

Tri osobe teže su povređene u četiri saobraćajne nezgode koje su se dogodile noćas u Beogradu, saopšteno je danas.

Povređene osobe su prevezene u bolnice radi dalje dijagnostike. Ekipe hitne pomoći intervenisale su 123 puta, od čega je 16 intervencija bilo na javnim mestima. Za pomoć su najviše zvali pacijenti sa hroničnim bolestima i astmatičari, prenela je Radio-televizija Srbije. Dežurne zdravstvene ustanove danas su Vojnomedicinska akademija (VMA), Kliničko-bolnički centar (KBC) Bežanijska Kosa, KBC Zvezdara i Dečja klinika „Tiršova“.
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Hitna pomoć: Tri osobe teško povređene u četiri saobraćajne nezgode sinoć u Beogradu

Hitna pomoć: Tri osobe teško povređene u četiri saobraćajne nezgode sinoć u Beogradu

NIN pre 51 minuta
Sinoć teško povređene tri osobe u saobraćajnim nezgodama u Beogradu

Sinoć teško povređene tri osobe u saobraćajnim nezgodama u Beogradu

Novi magazin pre 21 minuta
Hitna pomoć: Tri osobe teško povređene u četiri saobraćajne nezgode u Beogradu

Hitna pomoć: Tri osobe teško povređene u četiri saobraćajne nezgode u Beogradu

Danas pre 1 sat
Teška noć u Beogradu: Povređeno 7 osoba, 4 teško! Hitnu pomoć najviše zvali hronični bolesnici

Teška noć u Beogradu: Povređeno 7 osoba, 4 teško! Hitnu pomoć najviše zvali hronični bolesnici

Kurir pre 1 sat
Sedam osoba povređeno u četiri saobraćajna udesa tokom noći u Beogradu

Sedam osoba povređeno u četiri saobraćajna udesa tokom noći u Beogradu

N1 Info pre 2 sata
Tri osobe teško povređene u četiri saobraćajne nezgode sinoć u Beogradu

Tri osobe teško povređene u četiri saobraćajne nezgode sinoć u Beogradu

Nova pre 2 sata
Četiri saobraćajne nezgode u Beogradu: Povređeno sedam osoba, nekoliko teško

Četiri saobraćajne nezgode u Beogradu: Povređeno sedam osoba, nekoliko teško

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ZvezdaraKBCkliničko bolnički centarVMAbeograd

Beograd, najnovije vesti »

U planu sanacija 10 železničkih stanica u Beogradu i Pančevu

U planu sanacija 10 železničkih stanica u Beogradu i Pančevu

B92 pre 1 minut
Zatvaraju se delovi Bulevara 2. Počeli radovi, 5 gradskih linija menja trasu, evo do kada važe izmene

Zatvaraju se delovi Bulevara 2. Počeli radovi, 5 gradskih linija menja trasu, evo do kada važe izmene

Blic pre 21 minuta
Hitna pomoć: Tri osobe teško povređene u četiri saobraćajne nezgode sinoć u Beogradu

Hitna pomoć: Tri osobe teško povređene u četiri saobraćajne nezgode sinoć u Beogradu

NIN pre 51 minuta
Hitna pomoć:Tri osobe teško povređene u četiri saobraćajne nezgode sinoć u Beogradu

Hitna pomoć:Tri osobe teško povređene u četiri saobraćajne nezgode sinoć u Beogradu

Serbian News Media pre 41 minuta
Sinoć teško povređene tri osobe u saobraćajnim nezgodama u Beogradu

Sinoć teško povređene tri osobe u saobraćajnim nezgodama u Beogradu

Novi magazin pre 21 minuta