Sinoć teško povređene tri osobe u saobraćajnim nezgodama u Beogradu

Novi magazin pre 1 sat  |  Beta
Sinoć teško povređene tri osobe u saobraćajnim nezgodama u Beogradu

Tri osobe teže su povređene u četiri saobraćajne nezgode koje su se dogodile noćas u Beogradu, saopšteno je danas.

Povređene osobe su prevezene u bolnice radi dalje dijagnostike. Ekipe hitne pomoći intervenisale su 123 puta, od čega je 16 intervencija bilo na javnim mestima. Za pomoć su najviše zvali pacijenti sa hroničnim bolestima i astmatičari, prenela je Radio-televizija Srbije. Dežurne zdravstvene ustanove danas su Vojnomedicinska akademija (VMA), Kliničko-bolnički centar (KBC) Bežanijska Kosa, KBC Zvezdara i Dečja klinika "Tiršova".
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Hitna pomoć: Tri osobe teško povređene u četiri saobraćajne nezgode sinoć u Beogradu

Hitna pomoć: Tri osobe teško povređene u četiri saobraćajne nezgode sinoć u Beogradu

NIN pre 2 sata
Hitna pomoć:Tri osobe teško povređene u četiri saobraćajne nezgode sinoć u Beogradu

Hitna pomoć:Tri osobe teško povređene u četiri saobraćajne nezgode sinoć u Beogradu

Serbian News Media pre 2 sata
Hitna pomoć: Tri osobe teško povređene u četiri saobraćajne nezgode u Beogradu

Hitna pomoć: Tri osobe teško povređene u četiri saobraćajne nezgode u Beogradu

Danas pre 3 sata
Teška noć u Beogradu: Povređeno 7 osoba, 4 teško! Hitnu pomoć najviše zvali hronični bolesnici

Teška noć u Beogradu: Povređeno 7 osoba, 4 teško! Hitnu pomoć najviše zvali hronični bolesnici

Kurir pre 2 sata
Sedam osoba povređeno u četiri saobraćajna udesa tokom noći u Beogradu

Sedam osoba povređeno u četiri saobraćajna udesa tokom noći u Beogradu

N1 Info pre 4 sati
Tri osobe teško povređene u četiri saobraćajne nezgode sinoć u Beogradu

Tri osobe teško povređene u četiri saobraćajne nezgode sinoć u Beogradu

Nova pre 4 sati
Četiri saobraćajne nezgode u Beogradu: Povređeno sedam osoba, nekoliko teško

Četiri saobraćajne nezgode u Beogradu: Povređeno sedam osoba, nekoliko teško

Euronews pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ZvezdaraKBCkliničko bolnički centarVMASaobraćajne nezgodehitna pomoc

Beograd, najnovije vesti »

Kovin bez vode, deo Podbare do 16 sati

Kovin bez vode, deo Podbare do 16 sati

RTV pre 28 minuta
Rekonstruisana jedna od najfrekventnijih saobraćajnica u Beogradu FOTO

Rekonstruisana jedna od najfrekventnijih saobraćajnica u Beogradu FOTO

B92 pre 28 minuta
(Foto) Staza ljubavi ispred Opštine Novi Beograd: "Okolo zelenilo, a u pozadini kružni tok - mesto da se ponesu najlepše…

(Foto) Staza ljubavi ispred Opštine Novi Beograd: "Okolo zelenilo, a u pozadini kružni tok - mesto da se ponesu najlepše uspomene"

Blic pre 23 minuta
Pojedine ulice na Voždovcu i u Grockoj sutra bez vode

Pojedine ulice na Voždovcu i u Grockoj sutra bez vode

Novi magazin pre 1 sat
U planu sanacija 10 železničkih stanica u Beogradu i Pančevu

U planu sanacija 10 železničkih stanica u Beogradu i Pančevu

B92 pre 1 sat