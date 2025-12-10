Prognoza za četvrtak, 11. decembar: Magla celog dana na severu i zapadu, sunčano u ostalim krajevima

Prognoza za četvrtak, 11. decembar: Magla celog dana na severu i zapadu, sunčano u ostalim krajevima

Na severu i zapadu Srbije, kao i na teritoriji Beograda sutra se tokom čitavog dana očekuju magla i niska oblačnost, a u ostalim krajevima magla se očekuje u jutarnjim časovima, a tokom dana će biti pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, promenljiv vetar, na istoku slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura će se kretati od minus dva stepena do tri, a najviša u mestima sa maglom od tri do šest stepeni, a u ostalim krajevima od od osam do 14 stepeni. U Beogradu će biti hladno, tokom čitavog dana magla ili niska oblačnost. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će se kretati od nula do tri stepena, a najviša oko šest stepeni. U Srbiji će naredne sedmice biti stabilno
