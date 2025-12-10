Turski državljanin nestao u Crnoj Gori: Policija traga za njim još od 3. decembra

Policija u Crnoj Gori traga za jednom državljaninom Turske, a njegov nestanak je prijavljen još 3. decembra. Policija traži državljanina Turske Orhana Ordua koji je nestao u Crnoj Gori, potvrđeno je iz policije Portalu RTCG. Kako je rečeno, njega policija traži od 3. decembra kada je njegov nestanak i prijavljen u Podgorici. Vest o nestanku Ordua objavili su i mediji u Turskoj. (Telegraf.rs)
