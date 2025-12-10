U pucnjavi na Vračaru ranjen vlasnik kafića: Hronika oružanog nasilja u Beogradu

Pucnjava u kafiću „Angelino" na Vračaru, u kojoj je ranjen vlasnik objekta, poslednja je u nizu oružanih obračuna u Beogradu za nepunih mesec dana

U kafiću na Vračaru danas oko 12.15 sati iz vetrenog oružja je u obe noge ranjen vlasnik kafića „Angelino“ Vuk Bujrušević. Prevezen je u Urgentni centar. Policija je pokrenula akciju Vihor 3 i intenzivno se traga za osumnjičenim. Navodno, napadač je peške pobegao sa mesta pucnjave. Kako je „Blic“ objavio, Bajrušević ima nadimak mali Tref, koji je dobio po zetu, mužu njegove sestre Bojane – Vladanu Kovačeviću Trefu. Kovačević je bio kontroverzni biznismen i bliski