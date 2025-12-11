"Audijem" se zakucao u drugi auto, vozilo sletelo s puta Teška saobraćajka kod Kikinde: Ima povređenih, jedan vozač pobegao sa lica mesta

Tokom uviđaja, saobraćaj je bio blokiran na tom delu puta Stanje učesnika nije poznato Na periferiji Kikinde, nedaleko od fabrike vode, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

Saobraćajna nezgoda prijavljena oko 19 sati i 45 minuta. - Do nje je došlo kad je vozač "audi A6", nemačkih registarskih oznaka, prešao u suprotnu traku i udario u vozilo koje je dolazilo iz suprotnog pravca. Od siline udara auto "ford fijesta", kikindskih registarskih oznaka, sleteo je s puta nekoliko metara od kolovoza. Vozač "fijeste" je prebačen u Opštu bolnicu i tamo mu je ukazana pomoć - rekao je izvor. Dok je trajao uviđaj, saobraćaj je bio blokiran.