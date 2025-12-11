"Audijem" se zakucao u drugi auto, vozilo sletelo s puta Teška saobraćajka kod Kikinde: Ima povređenih, jedan vozač pobegao sa lica mesta

Blic pre 2 sata
Tokom uviđaja, saobraćaj je bio blokiran na tom delu puta Stanje učesnika nije poznato Na periferiji Kikinde, nedaleko od fabrike vode, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

Saobraćajna nezgoda prijavljena oko 19 sati i 45 minuta. - Do nje je došlo kad je vozač "audi A6", nemačkih registarskih oznaka, prešao u suprotnu traku i udario u vozilo koje je dolazilo iz suprotnog pravca. Od siline udara auto "ford fijesta", kikindskih registarskih oznaka, sleteo je s puta nekoliko metara od kolovoza. Vozač "fijeste" je prebačen u Opštu bolnicu i tamo mu je ukazana pomoć - rekao je izvor. Dok je trajao uviđaj, saobraćaj je bio blokiran.
