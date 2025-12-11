Teška nesreća u Kikindi: Vozač "audija" udario u drugi auto, pa pobegao sa lica mesta, drugi vozač u bolnici

Na periferiji Kikinde, nedaleko od fabrike vode, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestovala dva putnička vozila.

Kikindskoj policiji je saobraćajna nezgoda prijavljena oko 19.45 časova, prenosi Gradski online. - Do nje je došlo kad je vozač "audi A6", nemačkih registarskih oznaka, prešao u suprotnu traku. Svom silinom je udario u vozilo koje je dolazilo iz suprotnog pravca. Od siline udara "ford fijesta“, kikindskih registarskih oznaka, sletela je s puta. Vozač "fijeste“ je prebačen u Opštu bolnicu i tamo mu je ukazana pomoć - rečeno je iz policije. Saobraćajna nezgoda