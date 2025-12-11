Državljanin Srbije među troje uhapšenih iz balkanskog kartela Pretresi izvedeni i na više lokacija u Srbiji: Oduzet mercedes i 16 hiljada evra

Blic pre 7 sati
Državljanin Srbije među troje uhapšenih iz balkanskog kartela Pretresi izvedeni i na više lokacija u Srbiji: Oduzet mercedes i…

Operacija obuhvatila hapšenja, pretres 45 lokacija i angažovanje 500 policijskih službenika.

Cilj akcije bio je Balkanski kartel, odgovoran za trgovinu kokainom, pranjem novca i oružjem. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u koordinaciji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal, učestvovali su u zajedničkoj akciji sa Evropolom i policijskim službama Nemačke, Austrije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a u okviru ove akcije izvršen je pretres na više lokacija na
Danas pre 7 sati
