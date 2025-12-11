Evo ko su škaljarci ranjeni u Nikšiću, hapšeni zbog strahovite tuče: letele čaše, flaše, pa sevnuo i nož

Ranjeni su prethodno uhapšeni u aprilu zbog učešća u tuči u nikšićkom lokalu Policija traži osumnjičenog Luku Mumina zbog pokušaja ubistva u toj tuči Pripadnici škaljarskog klana Andrija Marković i Milo Jovanović ranjeni su večeras u pucnjavi u Nikšiću.

Iz Uprave policije (UP) Crne Gore saopšteno je da je oko 22.30 časova u jednom ugostiteljskom objektu u Nikšiću došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane, za sada, nepoznatog lica, kojom prilikom su od dejstva projektila povrede zadobili A.M. i M.J. Kako navodi portal Pres, radi se o osobama kojim je u aprilu ove godine sudija za istragu odredio je pritvor. Ta dvojica navodnih pripadnika škaljarskog kriminalnog klana, uhapšena su zbog sumnje da su u noći 26.