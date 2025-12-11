Škaljarci ranjeni u pucnjavi u Nikšiću. Sve vrvi od policije: Grad potpuno blokiran

Incident se dogodio u ugostiteljskom objektu, a ranjeni su prebačeni u medicinski centar Policija je blokirala područje događaja i preduzima akcije za identifikaciju počinioca Andrija Marković i Mile Jovanović ranjeni su večeras u pucnjavi u Nikšiću, u jednom tamošnjem lokalu, rečeno je "Vijestima" iz Uprave policije.

Prema nezvaničnim informacijama tog portala ranjeni su pripadnici škaljarskog kriminalnog klana. "Večeras je oko 22.30 časova u jednom ugostiteljskom objektu u Nikšiću došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane, za sada, nepoznatog lica, kojom prilikom su od dejstva projektila povrede zadobili A.M. i M.J. Oštećeni su prevezeni na ukazivanje lekarske pomoći u Medicinski centar u Nikšiću, dok je sa događajem upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici",