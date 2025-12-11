Srušio se tokom uzletanja. Detalji pogibije pilota kod Nikšića

Dežurna služba Odeljenja bezbednosti Nikšić obaveštena je o nesreći u 14.17 časova. Policija je odmah izašla na lice mesta i potvrdila da je pilot V.V. stradao

Pilot-instruktor aero-kluba Nikšić V.V. (68) poginuo je danas kada je sportska jedrilica pala na aerodromu Kapino polje kod Nikšića. Prema saznanjima „Vijesti“, nesreća se dogodila tokom uzletanja, kada je jednosjed kojim je upravljao iskusni pilot izgubio kontrolu i obrušio se na zemlju. Očevioci su policiji ispričali da je letelica pri penjanju naglo pala, a pretpostavlja se da je kvar na jedrilici izazvao tragediju. Stradali instruktor imao je višedecenijsko