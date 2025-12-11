(Foto) Decu na konju nosili do doktora: Porodica Komarica iz Priboja živela u trošnoj kući, a sada imaju novi dom

Blic pre 20 minuta
(Foto) Decu na konju nosili do doktora: Porodica Komarica iz Priboja živela u trošnoj kući, a sada imaju novi dom
Fondacija 'Humana srca' iz Beograda izgradila je novu kuću i štalu porodici Komarica, pružajući im priliku za bolji život Projekat je finansiran sa 246 hiljada evra, dok je opština Priboj osigurala putnu infrastrukturu do sela U februaru ove godine javnost je upoznala Tamaru (21) i Nemanju Komaricu (27), mladi i vredni bračni par koji su uprkos lošim uslovima odlučili da se sa dečicom vrate na selo Bulići u trošnu kuću kilometrima udaljeni od civilizacije, jer to
Otvori na blic.rs

Priboj »

Mladu porodicu Komarica iz Bulića Fondacija „Humana srca” uselila u novu kuću

Mladu porodicu Komarica iz Bulića Fondacija „Humana srca” uselila u novu kuću

PP media pre 8 sati
Mladu porodicu Komarica iz Bulića Fondacija „Humana srca” uselila u novu kuću

Mladu porodicu Komarica iz Bulića Fondacija „Humana srca” uselila u novu kuću

PP media pre 8 sati
Fap se vratio na pobednički kolosek

Fap se vratio na pobednički kolosek

PP media pre 2 dana
Fap se vratio na pobednički kolosek

Fap se vratio na pobednički kolosek

PP media pre 2 dana
Tatjana Macura: Žene sa sela stub razvoja lokalne zajednice

Tatjana Macura: Žene sa sela stub razvoja lokalne zajednice

PP media pre 2 dana
Tatjana Macura: Žene sa sela stub razvoja lokalne zajednice

Tatjana Macura: Žene sa sela stub razvoja lokalne zajednice

PP media pre 2 dana
Ministarka Macura razgovarala sa seoskim ženama pribojske opštine

Ministarka Macura razgovarala sa seoskim ženama pribojske opštine

Zoom UE pre 2 dana
Priboj »

Ključne reči

Priboj

Zabava, najnovije vesti »

(Foto) Decu na konju nosili do doktora: Porodica Komarica iz Priboja živela u trošnoj kući, a sada imaju novi dom

(Foto) Decu na konju nosili do doktora: Porodica Komarica iz Priboja živela u trošnoj kući, a sada imaju novi dom

Blic pre 20 minuta
"Savetujem dete da se nikad ne vrati u Srbiju" Kaja o ćerki koja je saradnica Melanije Tramp i mužu: "Kupio mi je skup poklon…

"Savetujem dete da se nikad ne vrati u Srbiju" Kaja o ćerki koja je saradnica Melanije Tramp i mužu: "Kupio mi je skup poklon, večeras ne znam gde se nalazim" (video)

Blic pre 15 minuta
Muž Viki Miljković dobio posao na Pinku, pevačica otkrila za šta je Taške zadužen: "Angažovali su ga Željko i Milica" (video)…

Muž Viki Miljković dobio posao na Pinku, pevačica otkrila za šta je Taške zadužen: "Angažovali su ga Željko i Milica" (video)

Blic pre 55 minuta
Ne živi sa ćerkom i 18 godina mlađom ženom Đorđe David otkrio kako je njegova partnerka prihvatila ovu odluku: "Njena rodbina…

Ne živi sa ćerkom i 18 godina mlađom ženom Đorđe David otkrio kako je njegova partnerka prihvatila ovu odluku: "Njena rodbina je bila u šoku"

Blic pre 54 minuta
Pomirili se Sofija janjićijević i Terza: Hitno se oglasila njena majka: "Sramota me je! Ona nije normalna"

Pomirili se Sofija janjićijević i Terza: Hitno se oglasila njena majka: "Sramota me je! Ona nije normalna"

Blic pre 45 minuta