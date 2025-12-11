Uhapšen napadač iz Obrenovca, sam se predao policiji

Blic pre 3 sata
Uhapšen napadač iz Obrenovca, sam se predao policiji

Petar (28) zadobio je prostrelne rane i hitno je prebačen u bolnicu Incident se dogodio u prepodnevnim časovima oko 12:30 sati A.

R, koji je pucao u prepodnevnim časovima u Obrenovcu na Petra (28), predao se policiji. Prema nezvaničnim saznanjima, on je u pratnji advokata došao u PS Obrenovac i predao se. Podsetimo, Petar (28) ranjen je u pucnjavi u Obrenovcu, koja se dogodila danas oko 12.30 na parkingu ispred jednog ugostiteljskog objekta, saznaje "Blic". Petar (28) zadobio je tri prostrelne rane u pucnjavi u Obrenovcu i kolima Hitne pomoći prebačen je na Urgentni centar u Beogradu gde ga
