Uhapšen pucač iz Obrenovca: Sam se predao policiji, iza rešetaka i poznati ekstremista

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Uhapšen pucač iz Obrenovca: Sam se predao policiji, iza rešetaka i poznati ekstremista

Prema saznanjima "Informera", muškarac A.P. predao se sam policiji i priznao je da je pucao na P.G. u Obrenovcu.

Prema nezvaničnim saznanjima istog lista, on je u Policijsku stanicu Obrenovac došao u pratnji advokata kada se predao. Takođe, uhapšen je i Filip Radovanović prema saznanjima "Telegrafa". On je bio ispred restorana kada se dogodila pucnjava, a prijatelj je ranjenog P.G. Uhapšen je zbog sumnje da je učestvovao u obračunu. Povređeni muškarac je prevezen u bolnicu nakon pucnjave, pogođen je u stomak i nogu. Filip Radovanović je 2020. godine bio osuđen na osam meseci
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Otkriven motiv pucnjave u Obrenovcu! Evo zašto je Aleksandar potegao pištolj na Petra i Filipa

Otkriven motiv pucnjave u Obrenovcu! Evo zašto je Aleksandar potegao pištolj na Petra i Filipa

Kurir pre 1 sat
Ovo je Petar koji je ranjen u centru Obrenovca: Aleksandar ga upucao u nogu i stomak

Ovo je Petar koji je ranjen u centru Obrenovca: Aleksandar ga upucao u nogu i stomak

Telegraf pre 1 sat
Jedna osoba ranjena u pucnjavi u Obrenovcu, tri lica uhapšena

Jedna osoba ranjena u pucnjavi u Obrenovcu, tri lica uhapšena

RTV pre 1 sat
Policija privela jednu osobu u vezi sa pucnjavom u Obrenovcu

Policija privela jednu osobu u vezi sa pucnjavom u Obrenovcu

Nova pre 1 sat
Uhapšen napadač iz Obrenovca, sam se predao policiji

Uhapšen napadač iz Obrenovca, sam se predao policiji

Blic pre 1 sat
Priveden ekstremista Filip Radovanović? Policija ga zadržala nakon pucnjave u Obrenovcu, sumnja se da je učestvovao u obračunu…

Priveden ekstremista Filip Radovanović? Policija ga zadržala nakon pucnjave u Obrenovcu, sumnja se da je učestvovao u obračunu na parkingu

Blic pre 1 sat
Brza reakcija policije: Uhapšene tri osobe zbog pucnjave u restoranu u Obrenovcu

Brza reakcija policije: Uhapšene tri osobe zbog pucnjave u restoranu u Obrenovcu

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Obrenovac

Beograd, najnovije vesti »

Bulevar Patrijarha Pavla do sledeće jeseni

Bulevar Patrijarha Pavla do sledeće jeseni

Politika pre 2 minuta
Šapić: Bulevar patrijarha Pavla biće završen do sledeće jeseni

Šapić: Bulevar patrijarha Pavla biće završen do sledeće jeseni

Euronews pre 1 sat
Gusta magla i popodnevni špic napravili haos u Beogradu! Vozila "ne dišu" na ovim saobraćajnicama u gradu, kolone blokirale…

Gusta magla i popodnevni špic napravili haos u Beogradu! Vozila "ne dišu" na ovim saobraćajnicama u gradu, kolone blokirale puteve: Izbegavajte ove deonice!

Kurir pre 27 minuta
Uhapšen pucač iz Obrenovca: Sam se predao policiji, iza rešetaka i poznati ekstremista

Uhapšen pucač iz Obrenovca: Sam se predao policiji, iza rešetaka i poznati ekstremista

Mondo pre 1 sat
Otkriven motiv pucnjave u Obrenovcu! Evo zašto je Aleksandar potegao pištolj na Petra i Filipa

Otkriven motiv pucnjave u Obrenovcu! Evo zašto je Aleksandar potegao pištolj na Petra i Filipa

Kurir pre 1 sat