Uhapšen pucač iz Obrenovca: Sam se predao policiji, iza rešetaka i poznati ekstremista

Prema saznanjima "Informera", muškarac A.P. predao se sam policiji i priznao je da je pucao na P.G. u Obrenovcu.

Prema nezvaničnim saznanjima istog lista, on je u Policijsku stanicu Obrenovac došao u pratnji advokata kada se predao. Takođe, uhapšen je i Filip Radovanović prema saznanjima "Telegrafa". On je bio ispred restorana kada se dogodila pucnjava, a prijatelj je ranjenog P.G. Uhapšen je zbog sumnje da je učestvovao u obračunu. Povređeni muškarac je prevezen u bolnicu nakon pucnjave, pogođen je u stomak i nogu. Filip Radovanović je 2020. godine bio osuđen na osam meseci