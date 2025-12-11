"Uskoro ću da ga upoznam, imam tremu" Mina Kostić o partneru i zdravstvenom problemu: "Šest meseci nisam bila sposobna" (video)…

Mina Kostić otkrila je da je godina koja nam je na izmaku bila i lepa i ružna za nju Folkerka je otkrila da je imala zdravstvene probleme, ali nije želela da precizira.

Folkerka Mina Kostić pojavila se na snimanju novogodišnje emisije, a za tu priliku odabrala je belu haljinu, preko koje je imala belu bundu i šubaru. Mina je otkrila pojedine detalje iz života i dotakla se partnera Kaspera. Ona je otkrila i da je imala zdravstvenih problema, ali nije želela da otkrije o čemu je reč. "Bila sam u bolnici. Nije bilo ništa zdravstveno strašno, ali ne bih o tome da pričam. Šest meseci nisam bila fizički spremna, tad sam morala da