Danas saznaje: Smenjeni načelnik Školske uprave Beograd i direktori dve osnovne škole sa Novog Beograda

Dragan Filipović, načelnik Školske uprave Beograd, smenjen je danas sa te funkcije, nezvanično saznaje Danas.

Prema našim nezvaničnim informacijama, danas su razrešena i dva direktora osnovnih škola na Novom Beogradu – Srđan Jončić, direktor OŠ „Kralj Aleksandar I“, i Vanja Sekulović, direktorka OŠ „Radoje Domanović“. Zvaničnu potvrdu ovih informacija nismo uspeli da dobijemo. O Filipovićevoj smeni u prosvetnim krugovima spekulisalo se već izvesno vreme, a upućeni navode da se čekalo da bude razrešen istovremeno sa pomoćnikom ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje