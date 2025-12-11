Makron, Starmer i Merc razgovarali sa Trampom o Ukrajini

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da je danas razgovarao telefonom sa američkim kolegom Donaldom Trampom i evropskim liderima o Ukrajini, u „pokušaju postizanja napretka“, saopštila je Jelisejska palata.

Razgovor je trajao 40 minuta, a učestvovali su i britanski premijer Kir Starmer i nemački kancelar Fridrih Merc, navelo je francusko predsedništvo. „Oni su razgovarali o najnovijim dešavanjima u posredničkim naporima koje su preduzele SAD i pozdravili njihove napore da se postigne čvrst i trajan mir u Ukrajini i da se okončaju ubijanja“, navela je Jelisejska palata. Taj intenzivan rad je u toku i nastaviće se u narednim danima, saopšteno je. Dodaje se da su se