Tramp: Vodićemo Venecuelu do pravnog i sigurnog prelaska vlasti, spremni smo da napadnemo ponovo

Beta pre 1 sat

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp danas je izjavio da će SAD upravljati Venecuelom u narednom periodu, kao i da je Vašington spreman da napadne ponovo ako bude bilo potrebe i dodao da će američke naftne kompanije učestvovati u obnovi naftne infrastrukture u Venecueli."Kasno sinoć i rano jutros oružane snage SAD izvele su vojnu operaciju u glavnom gradu Venecuele. Ogromna moć američke vojske je korisćena kako bi se sproveo ogroman napad kakav nije viđen od Drugog svetskog rata, a bio je usmeren da privede Nikolasa Madura pravdi. Nijedna država na svetu nije mogla da postigne ovo što je Amerika postigla", rekao je Tramp na konferenciji za novinare.

On je izjavio da će SAD "voditi Venecuelu" sve do "mirne i pravne predaje vlasti".

"Vodićemo Venecuelu do momenta kada bude moguća sigurna i pravna predaja vlasti. To mora biti pravno. Mi želimo mir, slobodu i pravdu za veliki narod Venecuele. To važi i za građane Venecuele koji su u SAD i žele da se vrate", izjavio je Tramp.

On je dodao da nijedan američki vojnik nije poginuo u ovoj operaciji.

Tramp je takođe rekao i da će naftne kompanije iz SAD učestvovati u popravljanju naftne infrastrukture u Venecueli.

"Kao što svi znaju naftni biznis u Venecueli je loš. Oni to ne koriste. Velike kompanije naftne SAD će potrošiti milijarde dolara i popraviti infrastrukturu", rekao je on.

Tramp je rekao i da je Vašington spreman da ponovo napadne Venecuelu, ako bude bilo potrebe.

"Spremni smo da izvedemo još jedan mnogo veći napad ako budemo morali. Pretpostavljamo da će tako nešto biti neophodno ali za sada nema potrebe. Partnerstvo Venecuele i SAD omogućiće narodu Venecuele mir i sigurnost", izjavio je on.

(Beta, 03.01.2026)