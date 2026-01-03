"Ozbiljno je potkopao dostojanstvo sopstvenog naroda": Oglasili se evropski lideri o svrgavanju Madura

Čelnici Francuske i Nemačke blago su pozdravili svrgavanje Nikolasa Madura s vlasti u Venecueli, dok španski premijer smatra da je američka intervencija protivna međunarodnom pravu, a italijanska premijerka da je ona legitimna.

Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je danas, nakon američkog napada koji je doveo do hapšenja predsednika Venecuele, na "mirnu" i "demokratsku" tranziciju vlasti u toj zemlji, ističući da narod može da se raduje jer se oslobodio diktature Nikolasa Madura. "Preuzimanjem vlasti i gaženjem osnovnih sloboda, Nikolas Maduro je ozbiljno potkopao dostojanstvo sopstvenog naroda", napisao je Makron na mreži X. On se zalaže za tranziciju "koja poštuje volju