Sabotaža i špijunaža: Nemačka pod pritiskom

Danas pre 52 minuta  |  Dojče vele
Sabotaža i špijunaža: Nemačka pod pritiskom

Nemačka obaveštajna služba BfV insistira na većim ovlašćenjima u borbi protiv špijunaže i sabotaže.

Zbog toga bi trebalo reformisati bezbednosne zakone. „Nismo u ratu, ali više nismo ni u miru“, rekao je Fridrih Merc u septembru. Time je nemački kancelar, političar iz redova Hrišćansko-demokratske unije (CDU), možda prilično tačno opisao stanje koje važi za Nemačku. Najkasnije od protivpravnog napada Rusije na Ukrajinu u politici i bezbednosnim službama govori se o „hibridnom ratovanju“. Taj spoj vojnih i obaveštajnih akcija, često praćen obmanjujućom
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Zelenski: Trampov mirovni plan deli na više dokumenata. Procurili detalji ključnog sastanka: Od dve stvari ne odustaje (foto)

Zelenski: Trampov mirovni plan deli na više dokumenata. Procurili detalji ključnog sastanka: Od dve stvari ne odustaje (foto)

Blic pre 27 minuta
Havarija na naftovodu U Nemačkoj: Izlila se velika količine nafte, službe za vanredne situacije na teren

Havarija na naftovodu U Nemačkoj: Izlila se velika količine nafte, službe za vanredne situacije na teren

Blic pre 2 sata
Belgija traži finansijske garancije od EU pre korišćenja zamrznutih ruskih sredstava

Belgija traži finansijske garancije od EU pre korišćenja zamrznutih ruskih sredstava

Danas pre 3 sata
(Video) Ukrajinci razneli ruski naftni brod vredan 30 miliona dolara: Težak udar u Crnom moru, objavljen snimak ogromne…

(Video) Ukrajinci razneli ruski naftni brod vredan 30 miliona dolara: Težak udar u Crnom moru, objavljen snimak ogromne eksplozije

Blic pre 3 sata
Incident na naftovodu u Nemačkoj, izlila se veća količina nafte

Incident na naftovodu u Nemačkoj, izlila se veća količina nafte

Danas pre 3 sata
Ruski mamurluk u Ukrajini: Tektonski potresi kao posledica nasleđa iz doba SSSR-a

Ruski mamurluk u Ukrajini: Tektonski potresi kao posledica nasleđa iz doba SSSR-a

Danas pre 4 sati
Makron, Starmer i Merc razgovarali sa Trampom o Ukrajini

Makron, Starmer i Merc razgovarali sa Trampom o Ukrajini

Danas pre 4 sati

Ključne reči

UkrajinaRusijaNemačka

Svet, najnovije vesti »

Sabotaža i špijunaža: Nemačka pod pritiskom

Sabotaža i špijunaža: Nemačka pod pritiskom

Danas pre 52 minuta
Tramp: Zaplenili smo tanker sa naftom kod obale Venecuele

Tramp: Zaplenili smo tanker sa naftom kod obale Venecuele

Danas pre 57 minuta
Zelenski: Trampov mirovni plan deli na više dokumenata. Procurili detalji ključnog sastanka: Od dve stvari ne odustaje (foto)

Zelenski: Trampov mirovni plan deli na više dokumenata. Procurili detalji ključnog sastanka: Od dve stvari ne odustaje (foto)

Blic pre 27 minuta
Masakrirao joj telo: Muž Kristine Joksimović priznao stravično ubistvo manekenke, obdukcija otkrila uznemirujuće detalje

Masakrirao joj telo: Muž Kristine Joksimović priznao stravično ubistvo manekenke, obdukcija otkrila uznemirujuće detalje

Blic pre 22 minuta
Ključa sukob između Amerike i ove zemlje: Jake snage upale na naftni tanker! Pritisak na predsednika sve veći, hitno se…

Ključa sukob između Amerike i ove zemlje: Jake snage upale na naftni tanker! Pritisak na predsednika sve veći, hitno se oglasio Tramp: "Dani su mu odbrojani"

Blic pre 1 sat