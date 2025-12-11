Sabotaža i špijunaža: Nemačka pod pritiskom

Nemačka obaveštajna služba BfV insistira na većim ovlašćenjima u borbi protiv špijunaže i sabotaže.

Zbog toga bi trebalo reformisati bezbednosne zakone. „Nismo u ratu, ali više nismo ni u miru“, rekao je Fridrih Merc u septembru. Time je nemački kancelar, političar iz redova Hrišćansko-demokratske unije (CDU), možda prilično tačno opisao stanje koje važi za Nemačku. Najkasnije od protivpravnog napada Rusije na Ukrajinu u politici i bezbednosnim službama govori se o „hibridnom ratovanju“. Taj spoj vojnih i obaveštajnih akcija, često praćen obmanjujućom