Da li to oni zaista kreću? Potez Londona od kojeg se diže kosa na glavi!

Velika Britanija je izdvojila 200 miliona funti za pripreme za moguće raspoređivanje trupa u Ukrajini, saopštilo je britansko Ministarstvo odbrane.

„Ministar odbrane Velike Britanije Džon Hili potvrđuje da je 200 miliona funti sterlinga opredeljeno za ovu godinu i da će biti usmereno na pripreme za eventualno raspoređivanje multinacionalnih snaga u Ukrajini“, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu britanske vlade. Kako se navodi, ta sredstva uključuju modernizaciju vozila, komunikacionih sistema, sistema zaštite od bespilotnih letelica i nabavku dodatne opreme za zaštitu trupa, što će obezbediti spremnost