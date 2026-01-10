Da li to oni zaista kreću? Potez Londona od kojeg se diže kosa na glavi!

Pravda pre 35 minuta  |  Sputnjik
Da li to oni zaista kreću? Potez Londona od kojeg se diže kosa na glavi!

Velika Britanija je izdvojila 200 miliona funti za pripreme za moguće raspoređivanje trupa u Ukrajini, saopštilo je britansko Ministarstvo odbrane.

„Ministar odbrane Velike Britanije Džon Hili potvrđuje da je 200 miliona funti sterlinga opredeljeno za ovu godinu i da će biti usmereno na pripreme za eventualno raspoređivanje multinacionalnih snaga u Ukrajini“, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu britanske vlade. Kako se navodi, ta sredstva uključuju modernizaciju vozila, komunikacionih sistema, sistema zaštite od bespilotnih letelica i nabavku dodatne opreme za zaštitu trupa, što će obezbediti spremnost
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

London izdvojio sredstva za raspoređivanje trupa u Ukrajini

London izdvojio sredstva za raspoređivanje trupa u Ukrajini

Vesti online pre 10 minuta
Počele pripreme u Evropi: London izdvojio sredstva za raspoređivanje trupa u Ukrajini

Počele pripreme u Evropi: London izdvojio sredstva za raspoređivanje trupa u Ukrajini

Sputnik pre 1 sat
200 miliona funti! Počele pripreme u Evropi: London izdvojio sredstva za raspoređivanje trupa u Ukrajini

200 miliona funti! Počele pripreme u Evropi: London izdvojio sredstva za raspoređivanje trupa u Ukrajini

Večernje novosti pre 50 minuta
Britanija izdvaja 230 miliona evra za moguće raspoređivanje trupa u Ukrajini

Britanija izdvaja 230 miliona evra za moguće raspoređivanje trupa u Ukrajini

Politika pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaVelika BritanijaLondon

Svet, najnovije vesti »

300 milijardi barela nafte u Venecueli – zašto država ne može da ih iskoristi

300 milijardi barela nafte u Venecueli – zašto država ne može da ih iskoristi

Bloomberg Adria pre 35 minuta
U Teheranu održani protesti, građani dobijali preteće SMS poruke; Iranski državni emiter učesnike protesta naziva "naoružani…

U Teheranu održani protesti, građani dobijali preteće SMS poruke; Iranski državni emiter učesnike protesta naziva "naoružani teroristi"

RTV pre 15 minuta
Objavljen snimak ubistva Rene Gud sa kamere agenta ICE koji je pucao u nju

Objavljen snimak ubistva Rene Gud sa kamere agenta ICE koji je pucao u nju

RTV pre 20 minuta
„Tektonski pomak se odvija na Bliskom istoku i nema veze sa izjavom Trampa da je promenio 3.000 godina istorije, Rijad je…

„Tektonski pomak se odvija na Bliskom istoku i nema veze sa izjavom Trampa da je promenio 3.000 godina istorije, Rijad je ključan“: Analiza Dejvida Hirsta

Danas pre 35 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Dimitrijev: Nema pomoći protiv "orešnikovih" deset maha; od februara 1.000 britanskih "oktopoda" mesečno za…

UKRAJINSKA KRIZA: Dimitrijev: Nema pomoći protiv "orešnikovih" deset maha; od februara 1.000 britanskih "oktopoda" mesečno za Kijev

RTV pre 40 minuta