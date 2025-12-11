Čubrilo dao kraću prognozu Mogli bi imati beli Božić po Gregorijanskom kalendru, a možda i doček Nove pod snegom...

Čubrilo dao kraću prognozu Mogli bi imati beli Božić po Gregorijanskom kalendru, a možda i doček Nove pod snegom...

Naredni dani će biti stabilni bez padavina i relativno topli osim u mestima sa temperaturnom inverzijom i maglom, navodi u prognozi profesor geografije i meteorolog amater Marko Čubrilo.

Posle 21.12. postaje meterorološki zanimljivo jer trenutno svi relevatni modeli počinju „napipavati” promenu sinoptike koja bi nas posle 23.12. mogla uvesti i znatno ”zimskije” odlike vremena pa bi u koliko se svi sinoptički parametri poslože mogli imati beli Božić po Gregorijanskom kalendru i možda doček nove 2026. pod snegom i ne samo na planinama. Ostaje da se sačeka bar još četiri dana i da se vidi hoće li sa približavanjem datuma hladne simulacije nestati ili
