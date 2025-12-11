Milojević izvodi najjači tim za Šturm: Arnautović i Milson od prvog minuta

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević odredio je startnu postavu za večerašnju utakmicu šestog kola Lige Evrope protiv Šturma, a među prvih 11 igrača nalaze se Marko Arnautović i Felisio Milson.

Zvezda će protiv Šturma igrati u sledećem sastavu: Mateus Magaljaeš, Jung Vu Seol, Rodrigao, Miloš Veljković, Nair Tiknizjan, Timi Maks Elšnik, Rade Krunić, Felisio Milson, Tomas Handel, Mirko Ivanić i Marko Arnautović. Utakmica između Šturma i Zvezde igra se večeras od 18.45 časova na stadionu u Gracu.