(Video) Srbi pali u Španiji, zaplenjeno više od tonu kokaina! Osmorica državljana naše zemlje u lisicama, najmađi rođen 2004. godine oglasio se Dačić

Dnevnik pre 27 minuta
Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saopštio je da su pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije učestvovali u međunarodnoj akciji suzbijanja trgovine narkoticima, sprovedenoj u saradnji sa španskom, kolumbijskom i slovenačkom policijom, uz podršku EVROPOL-a.

U okviru operacije, u Španiji je uhapšeno 17 osoba, članova kriminalne mreže, od kojih je osam državljana Srbije. Zaplenjeno je 1,1 tona kokaina, kao i veća količina oružja i novca. A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs) „Na teritoriji Španije uhapšeni su srpski državljani B. B. (1963), B. I. (1976), M. B. (1999), M. N. (1997), S. S. (1987), R. M. (2004), D. P. (1993) i N. T. (1992), koji se sumnjiče da su kao članovi kriminalne grupe obezbedili logistiku i opremu
