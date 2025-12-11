Nakamura: Ekspo 2027 u Beogradu uspostaviće novi model organizovanja Svetske izložbe

Specijalizovani Ekspo 2027 u Beogradu uspostaviće novi model organizovanja Svetske izložbe jer će zbog jedinstvene teme "Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve" posetioci biti ne samo posmatrači već učesnici, a Srbija će organizacijom ovog događaja dobiti novu međunarodnu vrednost, izjavio je danas renomirani međunarodni stručnjak za organizaciju svetskih izložbi Tošio Nakamura iz Japana. "Svetske izložbe treba da donesu radost, uzbuđenje, iznenađenje,