Žuti meteo alarm: Gusta magla, zagađen vazduh i pad temperature širom Srbije

Toplo i sunčano vreme koje smo imali juče danas će zameniti magla, niska oblačnost i pad temperature u severnim i zapadnim predelima.

Priliv hladne vazdušne mase sa severa i mešanje toplog i hladnog vazduha iznad naše zemlje uzrokuje formiranje guste magle koja će se danas zadržati veći deo dana iznad Vojvodine i zapadnih predela, kaže meteorološkinja Euronews Srbija Ljubica Gojković. "Visok vazdušni pritisak, stabilno vreme i slab vetar pogoduju zadržavanju magle u nižim predelima što znači da ćemo imati i dalje pogoršanje kvaliteta vazduha. Vazduh je trenutno zagađen u Beogradu, u pojedinim