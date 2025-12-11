Nećete verovati! Bez zime i snega u Srbiji sigurno do ovog datuma: Šok prognoza za drugu polovinu decembra

Telegraf pre 49 minuta  |  Telegraf.rs
Nećete verovati! Bez zime i snega u Srbiji sigurno do ovog datuma: Šok prognoza za drugu polovinu decembra

Ovogodišnji decembar prolazi u znaku veoma stabilnog i suvog vremena.

Naše područje i narednih 10 dana biće pod uticajem anticiklona i polja visokog vazdušnog pritiska, pa će vreme biti veoma stabilno i suvo. Sve do kraja ove sedmice na severu Srbije, u nizijama, dolinama i kotlinama biće maglovito, uz temperature od 2 do 6 stepeni. U ostalim predelima biće sunčano i relativno toplo, uz temperature od 8 do 14 stepeni, a najtoplije će biti u brdsko-planinskim predelima Srbije i na istoku zemlje. Početkom sledeće sedmice uglavnom
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

I sutra maglovito u Novom Sadu

I sutra maglovito u Novom Sadu

Radio 021 pre 44 minuta
RHMZ izdao hitno upozorenje zbog ove pojave: Od sutra se širi, a ovi krajevi Srbije biće najteže pogođeni!

RHMZ izdao hitno upozorenje zbog ove pojave: Od sutra se širi, a ovi krajevi Srbije biće najteže pogođeni!

Telegraf pre 1 sat
Sutra opet magla, ali to nije kraj! Zna se šta nas tačno čeka sa vremenom

Sutra opet magla, ali to nije kraj! Zna se šta nas tačno čeka sa vremenom

Alo pre 2 sata
Ujutru magla i hladno, tokom dana pretežno sunčano

Ujutru magla i hladno, tokom dana pretežno sunčano

RTV Novi Pazar pre 4 sati
Magla na severu i zapadu, sunčano u ostalim krajevima

Magla na severu i zapadu, sunčano u ostalim krajevima

Novi magazin pre 4 sati
Danas hladno, tmurno i maglovito

Danas hladno, tmurno i maglovito

Glas Zaječara pre 5 sati
STIŽE sneg i hladni dani! Evo kakvo vreme nas čeka i šta nam donosi "zver sa istoka"

STIŽE sneg i hladni dani! Evo kakvo vreme nas čeka i šta nam donosi "zver sa istoka"

Dnevnik pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegVremenska prognozasrbijamagla

Vojvodina, najnovije vesti »

NAJAVA: Bioskopska projekcija Kulturnog centra Zrenjanina – Film: „Božićna mišolovka“ Kulturni centar Zrenjanina

NAJAVA: Bioskopska projekcija Kulturnog centra Zrenjanina – Film: „Božićna mišolovka“ Kulturni centar Zrenjanina

Volim Zrenjanin pre 14 minuta
Raspored sahrana i ispraćaja za petak, 12. decembar

Raspored sahrana i ispraćaja za petak, 12. decembar

Moj Novi Sad pre 4 minuta
Opera za decu: Premijera „Čarobne frule“ u Pozorištu mladih u Novom Sadu

Opera za decu: Premijera „Čarobne frule“ u Pozorištu mladih u Novom Sadu

Danas pre 14 minuta
Protest ispred OŠ “Prva vojvođanska brigada”: “Za bezbednu školu, protiv manipulacija”

Protest ispred OŠ “Prva vojvođanska brigada”: “Za bezbednu školu, protiv manipulacija”

Luftika pre 8 minuta
I sutra maglovito u Novom Sadu

I sutra maglovito u Novom Sadu

Radio 021 pre 44 minuta