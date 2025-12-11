Šapić: U Beogradu neće biti organizovanog dočeka Nove godine i Srpske nove godine

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da Grad Beograd ove godine neće organizovati doček ni Nove godine, ni Srpske nove godine i da će tako biti sve dok ne bude u mogućnosti da garantuje bezbednost onima koji dolaze na novogodišnje koncerte.

Na konferenciji za novinare u Starom dvoru, Šapić je rekao da je ta odluka doneta, jer, kako je rekao, ne želi da nijedno dete bude dovedeno u opasnost, kao što je bilo slučaj prilikom dočeka 2025. - Na te koncerte dolaze najviše deca od 13 do 15 godina, uglavnom devojčice. Prošle godine imali smo slučaj da je grupa ljudi pokušava da probije ogradu i obračuna se sa posetiocima koncerta. Naše obezbeđenje i policija držali su zapreke, a oni su kasnije otišli ka