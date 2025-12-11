Vučić: Nadam se da će šatori ispred parlamenta biti sklonjeni do Nove godine

Beta pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se nada da će do kraja godine šatori ispred Doma Narodne skupštine u centru Beograda biti uklonjeni.

Nakon posete fabrike u Nišu, Vučić je novinarima rekao da će "dati sve od sebe" da utiče na ljude koji tamo borave da se sklone.

Vučić je to rekao komentarišući optužbe da zbog šatorskog naselja, takozvanog Ćacilenda, ove godine neće biti proslave Nove godine u Beogradu i da će to uticati na smanjenje broja turista koji posećuju Srbiju.

"Molio sam prošle Nove godine da ne uništavaju proslavu, a u Beogradu su uništili doček. Hteli su da se tuku sa onima koji su bili na koncertu na Trgu Republike... A smeta im jedno mesto u Pionirskom parku, gde niko nikada nije ni predvideo nijedan koncert. Ja se nadam da će ispred skupštine u međuvremenu da se šatori sklone", rekao je on.

 

Vučić o eventualnoj optužnici za Generalštab: Neće imati priliku da gone druga lica, ja sam kriv
 
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u slučaju da bude podignuta optužnica u vezi projekta Generalštab, pomilovati sve koji su navodno učestvovali u malverzacijama kao i da će svu odgovornost preuzeti na sebe ali da se neće pozivati na imunitet.

Vučić je kazao da ne zna da li u vezi tog slučaja postoji optužnica protiv njega.

"Ne znam da li postoji ali ne mogu da sakrijem osmeh i radost. Podstičem ih da objave optužnicu. To bi mi bila kruna karijere, to bi pokazalo kako je država urušavana, kako su je oteli spolja, šta su sve radili preko medijskih platformi sa svih strana", rekao je Vučić u Nišu odgovarajući na pitanja novinare posle obilaska fabrike Palfinger.

Potvrdio je da je neke od zaposlenih u Zavodu za zaštitu spomenika nazvao "lenčugama, neradnicima i zgubidanima" ali i dodao da to nije razlog mogućeg podizanja optužnice. 

"Ne podižu optužnicu što sam nešto ukrao ili uzeo dinara od države. Ne uzimam za prekovremeni rad ni dnevnice za putovanja već 13-14 godina. Gone me jer je neko spolja naredio da moram da budem progonjen. Neću im dati priliku da gone one koji nisu ništa krivi. Zahvljajući ingerencijama predsednika Republike, neće imati priliku da gone druga lica. Ja ću da ih pomilujem a sebe neću i nikad se neću pozivati na imunitet", kazao je Vučić. 

(Beta, 11.12.2025)

Ključne reči

Aleksandar VučićNišPredsednik SrbijeNova godina

