Beoinfo: Sve gradske službe u Beogradu angažovane u punom kapacitetu zbog snega

Beta pre 1 sat

 Sve gradske službe u Beogradu angažovane su u punom kapacitetu na otklanjanju posledica velikih snežnih padavina na ulicama grada, kako bi saobraćaj, a prioritetno javni prevoz, normalno funkcionisao u otežanim uslovima, saopštio je Beoinfo.

Navodi se i da se sva javna komunalna preduzeća nalaze u punom stepenu angažovanja i ekipe na terenu rade na uspostavljanju normalnog funkcionisanja, pre svega ulica prvog prioriteta, pešačkih prelaza, parkova, javnih površina, stajališta javnog gradskog prevoza.

Na ulicama Beograda angažovana su 1.072 radnika javnih komunalnih preduzeća i 268 vozila i sredstava mehanizacije. 

JKP "Beograd-put" se nalazi u trećem stepenu angažovanja na gradskim saobraćajnicama. Samo u prvih 12 sati posuto je 389 tona soli i 192 tone mešavine agregata. 

I ekipe "Gradske čistoće", "Zelenila – Beograd", "Parking servisa" i drugih javnih komunalnih preduzeća, u skladu sa svojim obavezama, uklanjaju sneg sa prilaza pešačkih prelaza, stepeništa, pasarela, podzemnih prolaza, trotoara širih od pet metara, pešačkih zona, parkovskih i zelenih površina, javnih parkirališta.

Na određenim lokacijama bilo je problema u funkcionisanju linija javnog gradskog prevoza, što je sukcesivno rešavano.

Što se tiče javnog prevoza, on će ići gde god mu je to omogućeno i gde je sneg počišćen, a gde nije, sačekaće da se očisti, kako se ne bi ugrožavala bilo čija bezbednost, naveo je Beoinfo.

Objašnjeno je i da ne postoje letnje i zimske gume za autobuse koji funkcionišu u sistemu Grada Beograda, "već je to jedna univerzalna guma koja je propisana zakonom, koju su dužna sva vozila da imaju i koja je već prilagođena i zimskim uslovima".

Kako je navedeno, ovu informaciju su "podelili s javnošću, jer se već godinama, takođe, šire laži o letnjim i zimskim gumama koje sa navodno ne menjaju".

(Beta, 05.01.2026)

Povezane vesti »

(Foto) Beograd pod snegom: Stabla i velike grane popadale na više lokacija, gradske službe na terenu

(Foto) Beograd pod snegom: Stabla i velike grane popadale na više lokacija, gradske službe na terenu

Newsmax Balkans pre 3 minuta
JKP Šumadija Kragujevac intenzivno vrši uklanjanje snega sa javnih površina

JKP Šumadija Kragujevac intenzivno vrši uklanjanje snega sa javnih površina

Glas Šumadije pre 13 minuta
(Foto) U Beogradu palo 7 puta više snega nego na Kopaoniku! Ovo se retko dešava: U jednom gradu oboren rekord - napadalo 38 cm…

(Foto) U Beogradu palo 7 puta više snega nego na Kopaoniku! Ovo se retko dešava: U jednom gradu oboren rekord - napadalo 38 cm

Blic pre 23 minuta
Gradske službe u punom kapacitetu: Uklanjaju se posledice velikih snežnih padavina

Gradske službe u punom kapacitetu: Uklanjaju se posledice velikih snežnih padavina

Euronews pre 1 sat
Beogradske vlasti: Sneg nije nikoga iznenadio

Beogradske vlasti: Sneg nije nikoga iznenadio

Danas pre 1 sat
Beoinfo: Sve gradske službe u Beogradu angažovane u punom kapacitetu zbog snega

Beoinfo: Sve gradske službe u Beogradu angažovane u punom kapacitetu zbog snega

Serbian News Media pre 1 sat
"Sneg nikog nije iznenadio" Oglasila se BG uprava i na laži o "letnjim gumama" GSP! Sve gradske službe u punom kapacitetu…

"Sneg nikog nije iznenadio" Oglasila se BG uprava i na laži o "letnjim gumama" GSP! Sve gradske službe u punom kapacitetu angažovane su na čišćenju (foto)

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Sneg

Beograd, najnovije vesti »

(Foto) "Ceo kraj je odsečen" Autobus u Borči proklizao i preprečio put: Niko od jutros ne može da prođe

(Foto) "Ceo kraj je odsečen" Autobus u Borči proklizao i preprečio put: Niko od jutros ne može da prođe

Blic pre 3 minuta
(Foto) Beograd pod snegom: Stabla i velike grane popadale na više lokacija, gradske službe na terenu

(Foto) Beograd pod snegom: Stabla i velike grane popadale na više lokacija, gradske službe na terenu

Newsmax Balkans pre 3 minuta
(Foto) U Beogradu palo 7 puta više snega nego na Kopaoniku! Ovo se retko dešava: U jednom gradu oboren rekord - napadalo 38 cm…

(Foto) U Beogradu palo 7 puta više snega nego na Kopaoniku! Ovo se retko dešava: U jednom gradu oboren rekord - napadalo 38 cm

Blic pre 23 minuta
JKP Šumadija Kragujevac intenzivno vrši uklanjanje snega sa javnih površina

JKP Šumadija Kragujevac intenzivno vrši uklanjanje snega sa javnih površina

Glas Šumadije pre 13 minuta
Grudvanje ispred Skupštine: Studenti i građani pretvorili protest u zimsku igru (VIDEO)

Grudvanje ispred Skupštine: Studenti i građani pretvorili protest u zimsku igru (VIDEO)

Luftika pre 58 minuta