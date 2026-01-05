Beoinfo: Sve gradske službe u Beogradu angažovane u punom kapacitetu zbog snega

Sve gradske službe u Beogradu angažovane su u punom kapacitetu na otklanjanju posledica velikih snežnih padavina na ulicama grada, kako bi saobraćaj, a prioritetno javni prevoz, normalno funkcionisao u otežanim uslovima, saopštio je Beoinfo .

Navodi se i da se sva javna komunalna preduzeća nalaze u punom stepenu angažovanja i ekipe na terenu rade na uspostavljanju normalnog funkcionisanja, pre svega ulica prvog prioriteta, pešačkih prelaza, parkova, javnih površina, stajališta javnog gradskog prevoza.

Na ulicama Beograda angažovana su 1.072 radnika javnih komunalnih preduzeća i 268 vozila i sredstava mehanizacije.

JKP "Beograd-put" se nalazi u trećem stepenu angažovanja na gradskim saobraćajnicama. Samo u prvih 12 sati posuto je 389 tona soli i 192 tone mešavine agregata.

I ekipe "Gradske čistoće", "Zelenila – Beograd", "Parking servisa" i drugih javnih komunalnih preduzeća, u skladu sa svojim obavezama, uklanjaju sneg sa prilaza pešačkih prelaza, stepeništa, pasarela, podzemnih prolaza, trotoara širih od pet metara, pešačkih zona, parkovskih i zelenih površina, javnih parkirališta.

Na određenim lokacijama bilo je problema u funkcionisanju linija javnog gradskog prevoza, što je sukcesivno rešavano.

Što se tiče javnog prevoza, on će ići gde god mu je to omogućeno i gde je sneg počišćen, a gde nije, sačekaće da se očisti, kako se ne bi ugrožavala bilo čija bezbednost, naveo je Beoinfo.

Objašnjeno je i da ne postoje letnje i zimske gume za autobuse koji funkcionišu u sistemu Grada Beograda, "već je to jedna univerzalna guma koja je propisana zakonom, koju su dužna sva vozila da imaju i koja je već prilagođena i zimskim uslovima".

Kako je navedeno, ovu informaciju su "podelili s javnošću, jer se već godinama, takođe, šire laži o letnjim i zimskim gumama koje sa navodno ne menjaju".