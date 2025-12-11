Vučić se nada da će šatori ispred parlamenta biti uklonjeni do Nove godine: "Daću sve od sebe"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se nada da će do kraja godine šatori ispred Doma Narodne skupštine u centru Beograda biti uklonjeni.

Vučić je naveo da će "dati sve od sebe da utiče na ljude koji tamo borave da se sklone". To je rekao komentarišući optužbe da zbog "Ćacilenda" ove godine neće biti proslave Nove godine u Beogradu i da će to uticati na smanjenje broja turista koji posećuju Srbiju. "Molio sam prošle Nove godine da ne uništavaju proslavu, a u Beogradu su uništili doček. Hteli su da se tuku sa onima koji su bili na koncertu na Trgu Republike. A smeta im jedno mesto u Pionirskom parku,