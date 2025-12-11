Vučić najavio da bi šatori ispred Skupštine mogli biti sklonjeni do Nove godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se nada da će do kraja godine šatori ispred Doma Narodne skupštine u centru Beograda biti uklonjeni.

Nakon posete fabrike u Nišu, Vučić je novinarima rekao da će „dati sve od sebe“ da utiče na ljude koji tamo borave da se sklone. Vučić je to rekao komentarišući optužbe da zbog šatorskog naselja, takozvanog Ćacilenda, ove godine neće biti proslave Nove godine u Beogradu i da će to uticati na smanjenje broja turista koji posećuju Srbiju. „Molio sam prošle Nove godine da ne uništavaju proslavu, a u Beogradu su uništili doček. Hteli su da se tuku sa onima koji su bili