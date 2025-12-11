Uhapšen pucač iz Obrenovca, ali i prijatelj ranjenog: Aleksandar se sam predao policiji, a ekstremista Radovanović zadržan zbog ovoga!

Kurir pre 5 minuta
Uhapšen pucač iz Obrenovca, ali i prijatelj ranjenog: Aleksandar se sam predao policiji, a ekstremista Radovanović zadržan…

Filip Radovanović, koji je bio prisutan u trenutku ranjavanja njegovog prijatelja Petra G. ispred jednog restorana u centru Obrenovca, je uhapšen i to zbog učestvovanja u obračunu! Inače, kako piše Informer, i napadač Aleksandar P. se predao policiji. - On je u pratnji advokata došao u PS Obrenovac i predao se - pišu mediji.

Petar G. (28), kik-bokser iz Obrenovca ranjen je danas nešto pre 13 sati u pucnjavi koja se dogodila ispred restorana u centru grada, a svađa nakon koje je usledila pucnjava otpočela je oko parking mesta. Filipa Radovanović je inače 2020. godine bio osuđen na osam meseci zatvora zbog nasilničkog ponašanja, jer je automobilom upao u migrantski centar u Obrenovcu. Njih dvojica su došli zajedno i parkirali su se nedaleko od restorana u samom centru grada, a samo
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Policija privela jednu osobu u vezi sa pucnjavom u Obrenovcu

Policija privela jednu osobu u vezi sa pucnjavom u Obrenovcu

Nova pre 10 minuta
Priveden ekstremista Filip Radovanović? Policija ga zadržala nakon pucnjave u Obrenovcu, sumnja se da je učestvovao u obračunu…

Priveden ekstremista Filip Radovanović? Policija ga zadržala nakon pucnjave u Obrenovcu, sumnja se da je učestvovao u obračunu na parkingu

Blic pre 10 minuta
Ovo je ranjeni mladić (28) iz Obrenovca: Kik-bokser upucan na više mesta, sumnja se na jedno (foto)

Ovo je ranjeni mladić (28) iz Obrenovca: Kik-bokser upucan na više mesta, sumnja se na jedno (foto)

Mondo pre 40 minuta
Pucnjava u centru Obrenovca: Vlasnik autića za decu izvukao pištolj pa ranio kik-boksera

Pucnjava u centru Obrenovca: Vlasnik autića za decu izvukao pištolj pa ranio kik-boksera

Alo pre 15 minuta
Uhapšen kik-bokser Filip R. (33) koji je bio sa ranjenim drugom, iza rešetaka zbog obračuna u Obrenovcu oko parking mesta

Uhapšen kik-bokser Filip R. (33) koji je bio sa ranjenim drugom, iza rešetaka zbog obračuna u Obrenovcu oko parking mesta

Alo pre 15 minuta
Uhapšen Filip Radovanović

Uhapšen Filip Radovanović

Telegraf pre 20 minuta
Pucnjava u Obrenovcu zbog parking mesta: Muškarac ranjen (video)

Pucnjava u Obrenovcu zbog parking mesta: Muškarac ranjen (video)

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Obrenovacpucnjava

Beograd, najnovije vesti »

Vučić o Ćacilendu: Nadam se da će do kraja godine šatori biti uklonjeni, daću sve od sebe da utičem

Vučić o Ćacilendu: Nadam se da će do kraja godine šatori biti uklonjeni, daću sve od sebe da utičem

N1 Info pre 40 minuta
Šapić: Gubitak garaže Pionirski park nenadoknadiv, neću podneti ostavku zbog Ćacilenda

Šapić: Gubitak garaže Pionirski park nenadoknadiv, neću podneti ostavku zbog Ćacilenda

N1 Info pre 45 minuta
Vučić: Nadam se da će šatori ispred parlamenta biti sklonjeni do Nove godine

Vučić: Nadam se da će šatori ispred parlamenta biti sklonjeni do Nove godine

Beta pre 40 minuta
Vučić se nada da će šatori ispred parlamenta biti uklonjeni do Nove godine: "Daću sve od sebe"

Vučić se nada da će šatori ispred parlamenta biti uklonjeni do Nove godine: "Daću sve od sebe"

Radio 021 pre 20 minuta
"Smeta im mesto gde niko nije predvideo nikakav koncert": Vučić o Ćacilendu: "Nadam da će ispred Skupštine u međuvremenu one…

"Smeta im mesto gde niko nije predvideo nikakav koncert": Vučić o Ćacilendu: "Nadam da će ispred Skupštine u međuvremenu one šatore i da skinu"

Blic pre 10 minuta