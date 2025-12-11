Zelenski: Svaki kompromis sa Rusijom mora biti potvrđen izborima ili referendumom

Agencije
Zelenski: Svaki kompromis sa Rusijom mora biti potvrđen izborima ili referendumom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danas je naglasio da svaki kompromis između Ukrajine i Rusije u vezi sa kontrolom nad njenim istočnim regionima mora biti „fer“ i potvrđen na „izborima“ ili „referendumu“. „Verujem da će ukrajinski narod dati odgovor na to pitanje.

Bilo kroz izbore ili referendum, to mora biti stav koji dolazi od ukrajinskog naroda“, rekao je Zelenski novinarima kada je upitan o postizanju sporazuma sa Moskvom. Američki predlog: Povlačenje iz Donjecka i demilitarizovana zona Ukrajinski predsednik je potvrdio da su Sjedinjene Američke Države predložile Kijevu da se povuče sa teritorije koju još uvek kontroliše u Donjeckoj oblasti i da na tom mestu stvori „slobodnu ekonomsku“ i demilitarizovanu zonu, bez
