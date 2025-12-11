"Rusi će se povući iz tri regije, evo šta zauzvrat moramo da im damo" Zelenski prvi put detaljno izašao sa sudbonosnim planom

Alo pre 1 sat
"Rusi će se povući iz tri regije, evo šta zauzvrat moramo da im damo" Zelenski prvi put detaljno izašao sa sudbonosnim planom…

"Nije mi jasno, čak ni SAD još nemaju odgovor, ko bi imao kontrolu u jednoj od najvažnijih zona", dodao je ukrajinski lider komentarišući američki plan za kraj rata u Ukrajini

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je u četvrtak naglasio da svaki kompromis između Ukrajine i Rusije po pitanju kontrole nad njenim istočnim regionima mora biti „fer“ i potvrđen na „izborima“ ili „referendumu“. - Verujem da će odgovor na ovo pitanje dati ukrajinski narod. Bilo kroz izbore ili referendum, to mora biti stav koji dolazi od ukrajinskog naroda - rekao je Zelenski novinarima kada je upitan o postizanju sporazuma sa Moskvom. Ukrajinski predsednik
