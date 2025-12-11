NBS zadržala kamatnu stopu na istom nivou: I dalje 5,75 odsto

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
NBS zadržala kamatnu stopu na istom nivou: I dalje 5,75 odsto

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75 odsto, kao i da na nepromenjenim nivoima zadrži kamatne stope na depozitne (4,5%) i kreditne olakšice (7%), saopštila je NBS.

Prilikom donošenja ovakve odluke, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu ostvarenu i očekivanu inflaciju i faktore iz domaćeg i međunarodnog okruženja koji utiču na njeno kretanje, navela je NBS. Nakon smanjenja inflacije u Srbiji u septembru i oktobru na 2,9 odsto i 2,8 odsto međugodišnje, Izvršni odbor očekuje da će ona nastaviti da se kreće oko centralne vrednosti cilja do marta naredne godine, tj. tokom perioda važenja Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje
Ključne reči

NBSNarodna BankaInflacijaNarodna Banka Srbijekamatne stope

