NBS zadržala referentnu kamatnu stopu na 5,75 odsto

Danas pre 1 sat  |  Danas Online
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je danas da zadrži referentnu kamatnu stopu na nivou od 5,75 odsto.

Kako se navodi u saopštenju NBS, nepromenjene će ostati i kamatne stope na depozitne (4,5%) i kreditne olakšice (7%). „Nakon smanjenja inflacije u Srbiji u septembru i oktobru na 2,9 i 2,8 odsto međugodišnje, Izvršni odbor očekuje da će ona nastaviti da se kreće oko centralne vrednosti cilja do marta naredne godine, odnosno tokom perioda važenja Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe, kojom su ograničene trgovinske marže u
RTV pre 1 sat
Radio 021 pre 51 minuta
N1 Info pre 1 sat
Biznis.rs pre 1 sat
Blic pre 1 sat
Euronews pre 1 sat
NIN pre 1 sat
