NBS zadržala referentnu kamatnu stopu na 5,75 odsto

RTV pre 7 sati  |  Tanjug
NBS zadržala referentnu kamatnu stopu na 5,75 odsto

BEOGRAD - Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na današnjoj sednici zadržao referentnu kamatnu stopu na nivou od 5,75 odsto, kao i na nepromenjenim nivoima kamatne stope na depozitne (4,5 odsto) i kreditne olakšice (7,0 odsto), objavila je centralna banka.

Prilikom donošenja ovakve odluke, Izvršni odbor je pre svega imao u vidu ostvarenu i očekivanu inflaciju i faktore iz domaćeg i međunarodnog okruženja koji utiču na njeno kretanje. Nakon smanjenja inflacije u Srbiji u septembru i oktobru na 2,9 i 2,8 odsto međugodišnje, Izvršni odbor očekuje da će ona nastaviti da se kreće oko centralne vrednosti cilja do marta naredne godine, tj. tokom perioda važenja Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Fed smanjuje kamatne stope treći put zaredom

Fed smanjuje kamatne stope treći put zaredom

B92 pre 49 minuta
NBS zadržala kamatnu stopu

NBS zadržala kamatnu stopu

B92 pre 3 sata
NBS donela odluku o kamatama i depozitima

NBS donela odluku o kamatama i depozitima

Blic pre 4 sati
NBS: Referentna kamatna stopa ostaje 5,75 odsto

NBS: Referentna kamatna stopa ostaje 5,75 odsto

Forbes pre 5 sati
NBS zadržala referentnu kamatnu stopu na 5,75 odsto

NBS zadržala referentnu kamatnu stopu na 5,75 odsto

Danas pre 7 sati
NBS zadržala referentnu kamatnu stopu na 5,75 odsto

NBS zadržala referentnu kamatnu stopu na 5,75 odsto

Radio 021 pre 6 sati
NBS zadržala kamatnu stopu na istom nivou: I dalje 5,75 odsto

NBS zadržala kamatnu stopu na istom nivou: I dalje 5,75 odsto

N1 Info pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaInflacijaNarodna Banka Srbijekamatne stope

Ekonomija, najnovije vesti »

VOICE: Krila A i D Železničke stanice u Novom Sadu moraju se ojačati, nepoznato stanje glavne zgrade

VOICE: Krila A i D Železničke stanice u Novom Sadu moraju se ojačati, nepoznato stanje glavne zgrade

Danas pre 24 minuta
"Muževi na sat" postali novi hit – Žene iznajmljuju majstore zbog nestašice muškaraca

"Muževi na sat" postali novi hit – Žene iznajmljuju majstore zbog nestašice muškaraca

Kamatica pre 48 minuta
Država deli novac stočarima - po grlu stiže 20.000 dinara

Država deli novac stočarima - po grlu stiže 20.000 dinara

Kamatica pre 13 minuta
Cene nafte pale za dva odsto i blizu su sedmonedeljnog minimuma

Cene nafte pale za dva odsto i blizu su sedmonedeljnog minimuma

RTV pre 39 minuta
Ćulibrk o NIS-u: Građani Srbije će sve plaćati više, ko zna šta je režim obećao Moskvi - i sad se plaši

Ćulibrk o NIS-u: Građani Srbije će sve plaćati više, ko zna šta je režim obećao Moskvi - i sad se plaši

N1 Info pre 33 minuta