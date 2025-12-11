Šta su Fon der Lajen i Košta poručili nakon sastanka sa Vučićem - pomenuli i medijske slobode

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta poručili su predsedniku Aleksandru Vučiću da je važno da Srbija radi na unapređenju vladavine prava i medijskih sloboda.

Košta i Fon der Lajen su na društvenoj mreži Iks preneli isto saopštenje nakon sastanka sa Vučićem. Evropski zvaničnici su Vučiću kazali da Srbija, kako bi napredovala na evropskom putu, mora da radi na unapređenju vladavine prava i medijskih sloboda. Istakli su i da je važno da se smanji "zavisnost od Rusije". Good to meet together with @avucic to take stock of Serbia’s progress on its EU path. We discussed the importance of accelerating reforms, in particular in