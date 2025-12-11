Vučić: Verujem da ćemo rešiti pitanje NIS-a do 15. januara, država uskoro kreće u nabavku gasa od drugih strana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je uveren da će do 15. januara rešiti situacija u vezi sa NIS-om.

Vučić je, na pitanje da li se nazire rešenje situacije, imajući u vidu da je 62. dan otkako kap nafte nije došla do rafinerije, a da građani to ne osećaju, kazao da građani do sada to nisu osetili, ali da će u nekom trenutku osetiti ako dođe do sekundarnih sankcija, ali da ne misli na nestašice, jer ima dovoljno goriva. "To znači da onog sekunda kada se prekine platni promet bilo koje banke NIS-om, na ovaj ili na onaj način, nećete u 51 mestu imati pumpe. Nećete ih