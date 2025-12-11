Vučić: Verujem da ćemo rešiti pitanje NIS-a do 15. januara, nadam se da su pregovori Rusa sa arapskom kompanijom ozbiljni

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je uveren da će se do 15. januara rešiti situacija u vezi sa NIS-om. Vučić je rekao i da je otvaranje dve fabrike iz EU važno i za ekonomiju grada, ali i ceo niški okrug.

Vučić je ponovio da građani do sada nisu osetili posledice sankcija uvedenih NIS-u, ali da će u nekom trenutku osetiti ako dođe do sekundarnih sankcija. "To znači da onog sekunda kada se prekine platni promet bilo koje banke sa NIS-om, na ovaj ili na onaj način, nećete u 51 mestu imati pumpe. Nećete ih imati ni u Kljajićevu, ni u Staparu, ni u Stanišiću, niti ćete ih imati u Tomaševcu, niti u bar na dva mesta u Pirotu i tako dalje. I onda će tim ljudima biti