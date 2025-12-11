Dileri iz Novog Sada i Odžaka uhapšeni zbog marihuane i amfetamina

Novosadska policija je u dve odvojene akcije uhapsila A. A. (43) iz Novog Sada i N. S. (32) iz Odžaka zbog trgovine drogom.

Pretresom stana A. A. policija je pronašla oko 50 grama amfetamina i digitalnu vagu. U stanu u kome N. S. neprijavljeno boravi policija je pronašla oko 140 grama marihuane, digitalnu vagu i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika. Osumnjičenima je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Novom Sadu.