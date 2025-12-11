Kad čekaš 25 godina... Rolingstonsi konačno 'namignuli' Fetboju Slimu

Radio 021 pre 37 minuta  |  BBC News na srpskom
Kad čekaš 25 godina... Rolingstonsi konačno 'namignuli' Fetboju Slimu

Jedna je od najpoznatijih dens numera svih vremena, Satisfaction Skank, alio sve do sada koristila se nelegalno.

Getty Images Mik Džeger, frontmen Rolingstona (levo) i Norman Kuk alijas Fetboj Slim fotografisani na žurci posle koncerta Dejvida Bouvija u Londonu 1999. Jedna od najprodavanijih nelegalnih dens numera na svetu - Satisfaction Skank Fetboja Slima - konačno je objavljena, nakon što su Rolingstonsi odobrili korišćenje ključnog sempla pesme. Fetboj Slim, čije je pravo ime Norman Kuk, napravio je pesmu pre 25 godina tako što je ubacio rif iz pesme Satisfaction
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Kad čekaš 25 godina... Rolingstonsi konačno 'namignuli' Fetboju Slimu

Kad čekaš 25 godina... Rolingstonsi konačno 'namignuli' Fetboju Slimu

BBC News pre 42 minuta
Kad čekaš 25 godina… Rolingstonsi konačno ‘namignuli’ Fetboju Slimu

Kad čekaš 25 godina… Rolingstonsi konačno ‘namignuli’ Fetboju Slimu

Danas pre 37 minuta
Kad čekaš 25 godina… Rolingstonsi konačno ‘namignuli’ Fetboju Slimu

Kad čekaš 25 godina… Rolingstonsi konačno ‘namignuli’ Fetboju Slimu

Južne vesti pre 37 minuta
Kad čekaš 25 godina... Rolingstonsi konačno 'namignuli' Fetboju Slimu

Kad čekaš 25 godina... Rolingstonsi konačno 'namignuli' Fetboju Slimu

NIN pre 32 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RolingstonsRolingstonsiLondon

Politika, najnovije vesti »

Ambasador Irana: Teheran neće odustati od podrške teritorijalnom integritetu Srbije

Ambasador Irana: Teheran neće odustati od podrške teritorijalnom integritetu Srbije

RTV pre 2 minuta
Poruke iz Brisela: Za pomak ka EU potrebne reforme u vladavini prava, medijima, spoljna politika i energetika

Poruke iz Brisela: Za pomak ka EU potrebne reforme u vladavini prava, medijima, spoljna politika i energetika

RTS pre 2 minuta
Šta su Fon der Lajen i Košta poručili nakon sastanka sa Vučićem - pomenuli i medijske slobode

Šta su Fon der Lajen i Košta poručili nakon sastanka sa Vučićem - pomenuli i medijske slobode

N1 Info pre 11 minuta
Vučić o eventualnoj kandidaturi za premijera na predstojećim izborima

Vučić o eventualnoj kandidaturi za premijera na predstojećim izborima

NIN pre 27 minuta
Kad čekaš 25 godina... Rolingstonsi konačno 'namignuli' Fetboju Slimu

Kad čekaš 25 godina... Rolingstonsi konačno 'namignuli' Fetboju Slimu

BBC News pre 42 minuta