Kad čekaš 25 godina... Rolingstonsi konačno 'namignuli' Fetboju Slimu

Jedna je od najpoznatijih dens numera svih vremena, Satisfaction Skank, alio sve do sada koristila se nelegalno.

Getty Images Mik Džeger, frontmen Rolingstona (levo) i Norman Kuk alijas Fetboj Slim fotografisani na žurci posle koncerta Dejvida Bouvija u Londonu 1999. Jedna od najprodavanijih nelegalnih dens numera na svetu - Satisfaction Skank Fetboja Slima - konačno je objavljena, nakon što su Rolingstonsi odobrili korišćenje ključnog sempla pesme. Fetboj Slim, čije je pravo ime Norman Kuk, napravio je pesmu pre 25 godina tako što je ubacio rif iz pesme Satisfaction