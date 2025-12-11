Saša Obradović: Moramo da budemo hladne glave

Obradović je naglasio da dobra atmosfera sa treninga ne garantuje istu sliku na utakmici. “Radili smo dobro, ali to ne mora da znači da će meč izgledati tako.

Isto je bilo i pred Barselonu, pa smo ušli mlako”, rekao je Obradović, a preneo Mocartsport. Zvezda sutra gostuje Partizanu u 15. koluEvrolige. Govoreći o zdravstvenoj situaciji, istakao je da Čima Moneke ipak nije teže povređen i da će konkurisati za sastav, dok Ognjen Dobrić zbog problema sa leđima neće igrati. Uroš Plavšić ostaje van tima, ali je dobra vest da su Devonte Grejem i Izundu trenirali punim intenzitetom. Jago dos Santos i dalje oseća manje tegobe.