Gvardiola: Moramo da budemo zadovoljni pobedom u Madridu

RTS pre 39 minuta
Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je da je zadovoljan pobedom svog tima protiv Reala u šestom kolu Lige šampiona, prenose britanski mediji. Naglasio je da u igri Sitija ima još dosta prostora za napredak.

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su u sredu u Madridu ekipu Reala rezultatom 2:1. "U Madridu je teško igrati. Četiri ili pet naših fudbalera je prvi put igralo na ovom stadionu. Moramo da budemo zadovoljni pobedom. Imamo 13 bodova i sve je u našim rukama da na kraju završimo među osam najboljih klubova. To je cilj", rekao je Pep Gvardiola nakon meča. Pohvalio je pojedine igrače Mančester sitija. "Mateus Nunjes je bio dobar. Bernardo Silva takođe, Rajan Šerki je
