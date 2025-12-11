Ruska PVO oborila gotovo 300 dronova tokom noći; GS UN usvojila ukrajinsku rezoluciju o Černobilju

Rat u Ukrajini – 1.387. dan. Ruske snage protivvazdušne odbrane tokom noći oborile su 287 ukrajinskih dronova iznad ruskih regiona saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je ukrajinsku rezoluciju o Černobilju zbog ruskog napada u februaru koji je, navodi se, ugrozio decenije međunarodnog napretka u obezbeđivanju bezbednosti objekta.

Rusija tvrdi da je preuzela kontrolu nad naseljem u Harkovu Ruske snage preuzele su kontrolu nad naseljem Liman u Harkovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. (Reuters) Opširnije Kraće Rojters: Dronovi zaustavili rad ruske platforme za proizvodnju nafte u Kaspijskom moru Dronovi dugog dometa ukrajinskog Centra za specijalne operacije "Alfa" Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) pogodili su platformu za proizvodnju nafte "Filanovski", u vlasništvu