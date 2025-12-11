Kijev za vrat: Bela kuća o "isfrustriranom Trampu"

Predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp izrazio je sve veće nezadovoljstvo zbog odlaganja pregovora o prekidu vatre između Ukrajine i Rusije, izjavila je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit, dodatno vršeći pritisak na zvaničnike u Kijevu koji su odbili raniji američki predlog, ocenjen kao previše popustljiv prema Moskvi.

"Predsednik je izuzetno frustriran zbog obe strane u ovom ratu i više mu je dosta sastanaka koji se održavaju samo radi sastanaka", rekla je Livit novinarima, dodajući da Tramp ne želi samo razgovore, već i akciju. Portparolka Bele kuće nije precizirala da li će SAD poslati predstavnika na sastanak tokom vikenda između Ukrajine i nekoliko evropskih zemalja o najnovijoj američkoj ponudi, koja je skraćena verzija prethodnog plana od 28 tačaka. Izvor: Tanjug