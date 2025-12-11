Zvezda u Gracu juri prvu evropsku pobedu na gostujućem terenu

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Šturma u Gracu u šestom kolu prve faze Lige Evrope. Utakmica počinje u 18.45 uz direktan prenos na Prvom programu RTS-a. Najzanimljivije detalje možete pratiti na našem portalu.

Zvezda je nakon slabog početka sezone u drugorazrednom evropskom takmičenju uspela da se konsoliduje i sada ima čemu da se nada početkom 2026. godine. Nakon samo jednog osvojenog boda iz prva tri meča, crveno-beli sada imaju sedam bodova i nalaze se na mestu koje vodi u plej-of. U seriji su od dva trijumfa i sigurno je da bi želeli da taj niz produže u Gracu, gde će juriti prvu pobedu na gostujućem terenu. Protiv Šturma su igrali samo jednom, a sastali su se u