Partizan jedini pogađao na svakoj utakmici

Fudbaleri Partizana zauzimaju prvo mesto na tabeli Superlige Srbije posle 18 odigranih utakmica sa 43 osvojena boda.

Klub iz Humske ima dva boda više od večitog rivala Crvene zvezde na dva kola do kraja jesenjeg dela šampionata. ,,Parni valjak” će u subotu od 18.30 pred svojim navijačima, uz besplatan ulaz, probati da zabeleži novi trijumf protiv ekipe Napretka, koja je poslednja na tabeli sa tek 12 bodova na kontu. U petak ćemo pisati o tome koliko je Napredak oduvek bio neugodan po Partizan pogotovo u Beogradu i da tim Nenada Stojakovića mora maksimalno ozbiljno da shvati