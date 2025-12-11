Partizan jedini pogađao na svakoj utakmici

Sport klub pre 46 minuta  |  Autor: Aleksandar Pivljanin
Partizan jedini pogađao na svakoj utakmici

Fudbaleri Partizana zauzimaju prvo mesto na tabeli Superlige Srbije posle 18 odigranih utakmica sa 43 osvojena boda.

Klub iz Humske ima dva boda više od večitog rivala Crvene zvezde na dva kola do kraja jesenjeg dela šampionata. ,,Parni valjak” će u subotu od 18.30 pred svojim navijačima, uz besplatan ulaz, probati da zabeleži novi trijumf protiv ekipe Napretka, koja je poslednja na tabeli sa tek 12 bodova na kontu. U petak ćemo pisati o tome koliko je Napredak oduvek bio neugodan po Partizan pogotovo u Beogradu i da tim Nenada Stojakovića mora maksimalno ozbiljno da shvati
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

RTS izdao zvanično saopštenje: Dolazi do promene, evo šta se dešava

RTS izdao zvanično saopštenje: Dolazi do promene, evo šta se dešava

Mondo pre 25 minuta
Opsadno stanje na ulicama Graca: Delije "obeležile" teritoriju - policija na sve strane

Opsadno stanje na ulicama Graca: Delije "obeležile" teritoriju - policija na sve strane

Kurir pre 21 minuta
Zvezdin stručni štab posetio crkvu u Gracu: „Živa vera mladih najveća nada našeg naroda“

Zvezdin stručni štab posetio crkvu u Gracu: „Živa vera mladih najveća nada našeg naroda“

Sputnik pre 40 minuta
"Stigli srpski huligani!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde

"Stigli srpski huligani!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde

Večernje novosti pre 26 minuta
Nastavlja se borba za prvo mesto: Novi Pazar – Laki star

Nastavlja se borba za prvo mesto: Novi Pazar – Laki star

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Vesti iz Graca - Pesme "delija" odzvanjaju trgom

Vesti iz Graca - Pesme "delija" odzvanjaju trgom

Sportske.net pre 1 sat
Blista u Šturmu, a mogao je da bude igrač Zvezde

Blista u Šturmu, a mogao je da bude igrač Zvezde

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaPartizanSuperligaParni valjakFk Partizan

Sport, najnovije vesti »

Dvostruka olimpijska šampionka helikopterom prebačena u bolnicu posle pada u Sent Moricu

Dvostruka olimpijska šampionka helikopterom prebačena u bolnicu posle pada u Sent Moricu

Danas pre 41 minuta
Hitno saopštenje Zvezde: Delije – ovo morate da znate!

Hitno saopštenje Zvezde: Delije – ovo morate da znate!

Hot sport pre 21 minuta
UNIQA zvanično osiguranje Evropskog prvenstva u vaterpolu za muškarce u Beogradu 2026.

UNIQA zvanično osiguranje Evropskog prvenstva u vaterpolu za muškarce u Beogradu 2026.

Blic pre 46 minuta
VIDEO „Pripremite se za srpske huligane“: Austrijanci dižu paniku pred spektakl u Gracu

VIDEO „Pripremite se za srpske huligane“: Austrijanci dižu paniku pred spektakl u Gracu

Nova pre 26 minuta
Obradović: Nema favorita, ne mislim da je Partizan u lošoj situaciji

Obradović: Nema favorita, ne mislim da je Partizan u lošoj situaciji

RTV pre 11 minuta